Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki çocuğun cenazesi toprağa verildi. İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde dün inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarının şiddetli fırtına sonucu çökmesinin ardından altına kalan ve çıkarılarak sevk edildikleri Araban Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hacı Ali Günseli (7) ve Mustafa Tiren'in (5) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak mahalle mezarlığına getirildi. Burada kılınan namazın ardından çocukların cenazesi defnedildi. Cenaze namazına Vali Davut Gül, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da katıldı. Namazın ardından protokol üyeleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ailelere başsağlığı diledi. Hisar Mahallesi'nde dün inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı şiddetli fırtına sonucu çökmüş ve ekiplerin çalışması sonucu Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli (11) göçük altından çıkarılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Günseli ve Tiren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. AA / Mahmut Bazlama - 3. Sayfa Devlet Hastanesi Gaziantep Fırtına 3. Sayfa Güncel Haberler

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