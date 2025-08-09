Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde markette yanında çocuğu bulunan bir kadına fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette iddiaya göre; yanında çocuğu bulunan bir kadın, kendisine fiziksel tacizde bulunduğu A.Z. (31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri A.Z.'yi gözaltına aldı. A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

