Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette iddiaya göre; yanında çocuğu bulunan bir kadın, kendisine fiziksel tacizde bulunduğu A.Z. (31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAPIK GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri A.Z.'yi gözaltına aldı. A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.