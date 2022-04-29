Çocukların tramvay ile tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi - Haberler

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Çocukların tramvay ile tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çocukların tramvay ile tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın önünde ve arkasında koşan çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın önünde ve arkasında koşan çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan tramvayın etrafında tehlikeye aldırış etmeden koşan bir grup çocuk, korku dolu anlar yaşattı. Hareket eden tramvayın önünde, yanında ve arkasında koşan çocuklar, aralıklarla tramvaya tutunmaya çalıştı. Çocukların eğlendiği anlar ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların uyarılarını dinlemeyen çocukların yürekleri ağza getiren oyunu anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Eskişehir, Çocuk, 3. Sayfa, Haberler

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