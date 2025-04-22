Çocukların Parkta Ağaç Yakma Anları Kamerada
Ankara'da bir grup çocuğun parktaki bir ağacı ateşe verme anları kaydedildi. Polatlı ilçesindeki Emel Baykuş Parkı'nda yaşanan olayda çocuklar, suçlarının farkında olmadan eğlenceli dakikalar geçirerek alevleri görüntüledi.
Ağaçları yakıp o anları böyle kaydettiler
ANKARA - Ankara'da bir grup çocuğun parktaki ağacı ateşe verdikleri anı kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Emel Baykuş Parkındaki ağaçlardan biri, parktaki kalabalık çocuk grubu tarafından ateşe verildi. Yanan ağacı kayda alan çocukların işledikleri suçun farkında olmadan eğlendikleri anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa