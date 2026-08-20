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Bursa'da Drift Dehşeti: Çocukların Yanından Geçti

Bursa'da Drift Dehşeti: Çocukların Yanından Geçti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta oynayan iki çocuğun yanından drift yaparak geçen otomobil sürücüsü, büyük tehlike yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün çocukların hemen yanından hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Bursa'da iki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada bir otomobilin drift yaparak sokağa girmesi yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki çocuk oyun oynadığı sırada bir otomobil sürücüsü drift atarak sokağa girdi. Çocukların hemen yakınından geçen otomobil, bir süre sonra yeniden hızlanarak sokaktan uzaklaştı. Tehlikeli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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