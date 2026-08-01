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Çocukları suça sürükleyen çete çökertildi

Çocukları suça sürükleyen çete çökertildi
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Manisa’da iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarını küçük yaştaki çocukları kullanarak gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik İzmir’de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Manisa'da iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarını küçük yaştaki çocukları kullanarak gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, olaylarda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, haziran ve temmuz ayları içerisinde Manisa merkezde meydana gelen iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarının çocukları kullanarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayların aydınlatılması amacıyla ekipler tarafından teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri ile kapsamlı saha araştırmaları yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen, 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli, İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ile 2 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi olan 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu kapsamında işlem yapıldı. 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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