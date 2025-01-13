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Çocuklar Oyun Oynarken Yangın Çıkardı

Çocuklar Oyun Oynarken Yangın Çıkardı
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde çocukların oyun oynarken ateş yakması sonucu bir samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde dedelerinin samanlığında oyun oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kayatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y.'nin torunları, içerisinde inşaat malzemelerinin olduğu samanlık çevresinde oyun oynarken ateş yaktı. Bir süre sonra samanlığa sıçraya alevler, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu samanlık içerisinde bulunan çeşitli inşaat malzemeleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın maddi hasarlı olarak atlatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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