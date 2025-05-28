Çocukla Birlikte Çatıda Halı Yıkayan Vatandaşın Anları Kamerada

Çocukla Birlikte Çatıda Halı Yıkayan Vatandaşın Anları Kamerada
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Küçükçekmece'de bir vatandaş, çocuğuyla birlikte çatıda halı yıkarken kaydedildi. Görüntüler, güvenliği tehlikeye atan bu durumu yürekleri ağza getirdi.

Çocukla birlikte çatıda halı yıkayan vatandaş kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çocukla birlikte çatıda halı yıkayan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece Sefaköy'de bir vatandaş çocukuyla birlikte çatıda halı yıkarken cep telefonu ile görüntülendi. Çocuk çatıda dolaşırken, vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşın halı yıkadığı ve çocuğun yanında dolaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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