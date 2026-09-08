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Çocuk sürücünün çarptığı 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Afyonkarahisar’da sürücüsünün 16 yaşında olduğu otomobilin çarptığı aynı yaştaki çocuk ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün 16 yaşında olduğu otomobilin çarptığı aynı yaştaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.K. (16) idaresindeki 03 LD 464 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.S.'nin (16) kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan R.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından M.Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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