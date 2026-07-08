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2020'den beri aranan hükümlü Denizli'de yakalandı

2020'den beri aranan hükümlü Denizli'de yakalandı
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Muğla ve Denizli polisinin ortak operasyonuyla, çocuk cinsel istismarı suçlarından 36 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., Denizli'de saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2020 yılından bu yana aranan hükümlü Denizli'de yakalandı.

"Çocuğun Cinsel İstismarı", "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Basit Cinsel Saldırı" suçlarından 7 ayrı dosya kapsamında hakkında toplam 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Denizli'de saklandığı adres tespit edildi.

Muğla polisi tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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