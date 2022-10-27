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Çocuğunun gözü önünde eşini darp etti

3. Sayfa Haberleri

Çocuğunun gözü önünde eşini darp etti

Kocaeli'de kafede oturan evli çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti.

Kocaeli'de kafede oturan evli çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Kavga esnasında koltuğa düşen kadın eşi tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftin kavgasına şahit olan kafe sahibi, "Arada çocuk vardı, çocuk şok geçirdi" dedi.

Olay, dün Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeye gelen evli çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen şahıs eşine tokat attı. Kadının da eşine tokat atmasıyla daha da sinirlenen şahıs, karısını darp etti, çocuğunun da kolundan tutarak kafeden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuk şok geçirdi"

Kafe sahibi Nursen Gür, "Karı koca sohbet ediyorlardı. Birden ses duydum, bunun üzerine yanlarına gittim. Adam karısını dövüyordu, ayırmaya çalıştım. Adam kadını çok dövdü. Arada çocuk vardı, çocuk şok geçirdi. Çocuğa üzüldüm. Kadın da eşi çocuğunu götürdüğü için çok üzüldü. Adam iki kere kadının üzerine yürüdü. Çok yumrukladı, dövdü" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Çocuk kavga 3. Sayfa Haberler

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