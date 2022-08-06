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Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu

Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu Erzurum'un Horasan ilçesinde nehirde çocuğunu kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu.

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Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde nehirde çocuğunu kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesinde Düztaş ailesi ilçeden geçen Aras Nehri'nin kenarında piknik yaparken çocukları serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapıldı. Çocuğunun boğulduğunu fark eden anne Asuman Düztaş kendini suya atarak çocuğunu kurtardı ancak anne Düztaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD jandarma arama kurtarma ekibi Horasan ilçe itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Nehirde kaybolan anneye arama çalışmaları sürdürülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - 3. Sayfa

Aras Nehri Erzurum 3. Sayfa Haberler

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