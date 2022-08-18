Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı Niğde'de kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı NİĞDE - Niğde'de kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Dere Mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında 5 yaşındaki Eren Çoban başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen İtfaiye Niğde Çocuk 3. Sayfa Haberler

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