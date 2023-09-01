Çoban, sahiplerinin haberi olmadan hayvanları sattı ve kaçtı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, köylülere ait 25 büyükbaşı sahiplerinin haberi olmadan satan çoban kaçtı. Jandarma ismi açıklanmayan çoban ile 3 kişiyi yakalayıp gözaltına alındı, hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, köylülere ait 25 büyükbaşı sahiplerinin haberi olmadan satan çoban kaçtı. Jandarma ismi açıklanmayan çoban ile 3 kişiyi yakalayıp gözaltına alındı, hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyünde çobanlık yapan bir kişi, 11 kişiye ait 25 büyükbaşı sahiplerinin haberi olmadan 660 bin liraya sattıktan sonra kaçtı. Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir köye götürüldüğü belirlenen hayvanlar, alınarak sahiplerine teslim edildi. Kaçan çoban ve olaya karışan 3 şüpheli de gözaltına alındı.