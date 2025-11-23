Şırnak'ta feci kaza! Bilanço ağır

Şırnak'ın Cizre-İdil ilçeleri arasındaki karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Şırnak'ta feci bir kaza meydana geldi. Kaza, İdil- Cizre D-380 kara yolu Sırtköy yol kavşağı mevkiinde edinilen bilgilere göre, Abdullah Sevinç idaresindeki otomobil Cizre istikametinden İdil istikametine seyir halindeyken, Serhan Kaçar idaresindeki araç ile Sırtköy mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

BİLANÇO AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.