Cizre'de Yavru Kedi Kurtarıldı, Anne Kedinin Sadakati Duygulandırdı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne kedi ise yavrusunun başından ayrılmadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinde merdiven boşluğuna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yavrusunun başından ayrılmayan anne kedi ise görenleri duygulandırdı.

Sanat Sokağı'nda bir iş yerinin önünde bekleyen anne kediyi fark eden esnaf, durumdan şüphelenerek kediyi takip etti. Esnaf, takip sonucu merdiven boşluğundan gelen yavru kedi sesini fark edip durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru kediye ulaşmak için merdiven basamaklarını ve kaldırım taşlarını kırdı. Anne kedi ise operasyon boyunca yavrusunun başında bekleyerek, zaman zaman ekiplerin yanına geldu. Yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi, kurtarıldığı anda hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
