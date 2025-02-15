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Cizre'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Cizre'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin minibüs ile çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şehiriçi minibüs ile çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cizre Nusaybin Caddesi Ofis Canter Kavşağında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza sabah saat 07.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otogar istikametinden Cumhuriyet Meydanına doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGP 553 plakalı kamyonet, Şah Mahallesinden Nusaybin Caddesine çıkan 73 D 1068 plakalı şehiriçi minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet hurdaya dönerken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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