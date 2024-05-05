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Cizre'de suya kapılan kadın ve çocuğu vatandaşlar kurtardı... Korku dolu anlar kamerada

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Şırnak Cizre'de etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaş kurtardı. Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı. Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.

Cizre'de suya kapılan kadın ve çocuğu vatandaşlar kurtardı... Korku dolu anlar kamerada

ŞIRNAK - Şırnak Cizre'de etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaş kurtardı.

Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı. Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Şırnak Çocuk Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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