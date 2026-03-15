Haberler

Cizre'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Davut Aktaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren B.Ö. ise tutuklandı.

Cizre'de 14 Mart 2026 tarihinde Dağkapı Mahallesi'nde yaşanan olayda Davut Aktaş isimli genç sokak ortasında B.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasına isabet eden iki kurşun ile ağır yaralanan Aktaş, tedavi gördüğü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazından sonra asri mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, eş zamanlı operasyonla yakalanan cinayet zanlısı B.Ö ise dün gece sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi 'Yeraltı' oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış

Ayşegül'ün evine son giren kişi ünlü oyuncu çıktı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Türk polisi yine gönülleri fethetti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü