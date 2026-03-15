Cizre'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cizre'de 14 Mart 2026 tarihinde Dağkapı Mahallesi'nde yaşanan olayda Davut Aktaş isimli genç sokak ortasında B.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasına isabet eden iki kurşun ile ağır yaralanan Aktaş, tedavi gördüğü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazından sonra asri mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, eş zamanlı operasyonla yakalanan cinayet zanlısı B.Ö ise dün gece sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

