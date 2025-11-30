Haberler

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dört kişi, bir kafede pizza yedikten sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden biri hayatını kaybetti. Vefat eden kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

  • Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yiyen dört kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Mehmet Emin İğdi hastanede hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zehirlenme vakaları her geçen gün artarken son haber Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldi.

DÖRT KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre; dört kişi, ilçedeki bir kafede pizza yedikten sonra fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu dört kişiyi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah rahmet eylesin. Bu isler genelde, bozulan mallari atmayip yemege koymaktan oluyor. Isletmelerkar edebilmek adina, her pisligi yediriyor millete...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerid İbrahimov:

pizzada tavuk çıkacak. buraya yazdım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
