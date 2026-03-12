Haberler

Cizre'de Nevruz öncesi güvenlik hazırlığı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 Mart'ta gerçekleştirilecek Nevruz kutlamaları öncesinde güvenlik hazırlıkları hızlandı. Emniyet Müdürü Volkan Sazak, program alanında alınacak tedbirleri titizlikle planladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 Mart'ta kutlanacak Nevruz programı öncesi güvenlik hazırlıkları hız kazandı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, sahaya inerek yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyor.

Nevruz kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için tüm güvenlik birimleriyle toplantılar gerçekleştiren Emniyet Müdürü Sazak'ın, program alanı ve çevresinde alınacak tedbirleri detaylı şekilde planladığı öğrenildi. Kutlamaların sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için ekipleri tek tek talimatlandıran Sazak, güvenlik planlamasını titizlikle yürüttü. Cizre'de düzenlenecek olan Nevruz programı öncesinde alan güvenliği, giriş-çıkış noktaları, trafik düzenlemeleri ve muhtemel risklere karşı geniş kapsamlı tedbirler alınacağı öğrenildi. Kutlamaların yapılacağı bölgede hem asayiş hem de trafik ekiplerinin yoğun şekilde görev yapacak. Emniyet yetkilileri, Nevruz'un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna uygun şekilde kutlanması için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli bir ortamda programı takip edebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
