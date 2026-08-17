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Cizre'de kamyonet kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Cizre'de kamyonet kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetteki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 27 BGE 741 plakalı kamyonet, Bozalan rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan H.S. (36), D.S. (27), A.A.S. (1), E.S. (5) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine İtfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre DR. Selahattin Cizrelioğlu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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