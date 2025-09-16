Haberler

Cizre'de Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Cizre'de Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre Yafes Mahallesi Unan Sokak'ta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Ağlama sesi ile balkona koşan aile bireyleri çocuğun kafasını sıkıştırdığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğu önce sakinleştirdi daha sonra sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk rahat nefes aldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.