Cizre'de Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre Yafes Mahallesi Unan Sokak'ta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Ağlama sesi ile balkona koşan aile bireyleri çocuğun kafasını sıkıştırdığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğu önce sakinleştirdi daha sonra sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk rahat nefes aldı. - ŞIRNAK