Cizre'de İş Yeri Sahibine Tehdit: Şüpheli 20 Dakikada Yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yeri sahibini silahla tehdit edip havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 20 dakika içinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir iş yeri önünde tabancayla havaya ateş açarak iş yeri sahibini tehdit eden şüpheli, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suçlulara karşı kararlı mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada, "Cizre'mizde bir iş yeri önünde silahla havaya ateş ederek iş yeri sahibini tehdit eden ve halkımızın huzurunu bozan şahıs, 20 dakika içinde suç aletiyle yakalanmıştır. Şırnak'ımızın huzurunu bozdurmayacağız. Nereye kaçarsanız kaçın, mutlaka yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz" denildi. - ŞIRNAK