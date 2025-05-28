Cizre'de Ham Madde Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Cizre'de Ham Madde Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde ham madde yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ham madde yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. yönetimindeki 73 AAS 564 plakalı ham madde yüklü tır, Cizre Devlet Hastanesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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