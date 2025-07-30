Cizre'de Gençler ile Mahalle Bekçileri Arasında Kavga

Cizre'de Gençler ile Mahalle Bekçileri Arasında Kavga
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençler ile mahalle bekçileri arasında çıkan kavga, polis müdahalesi ile sona erdi. Olay anları kameralara yansıdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup genç ile mahalle bekçileri arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Dicle Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkında oturan gençler ile devriye gezen mahalle bekçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kavgayı ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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