Cizre'de Korkunç Kaza: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kamyon, bariyerlere çarpıp devrildi. Alev alan araçta sıkışan şoför yanarak can verdi.

Kaza, Cizre'de Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ rampasında sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Şırnak istikametinden Cizre'ye gitmekte olan Abdulcelil Öklü yönetimindeki 33 ABS 401 plakalı sigara yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Olayın ardından araçta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta sıkışan ve yanarak hayatını kaybeden Abdulcelil Öklü'nün cansız bedeni, araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK