Cizre'deki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Şoför kaza öncesi araçtan atlamış
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen vinç kazasında, freni boşaldığı iddia edilen dev vinç, hızla yokuş aşağı inerek önüne kattığı araçları ezdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 aracın hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün araçtan atladıktan sonra vincin araçlara çarptığı görülüyor.

Cizre'de 18 Aralık'ta meydana gelen korkunç vinç kazasında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşaldığı iddia edilen dev vincin, önüne kattığı araçları ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vincin hızla yokuş aşağı indiği ve şoförün kontrolü tamamen kaybettiği, duramayacağını anlayınca hareket halindeki araçtan aşağı atladığı anlar yer aldı. Şoförün atlamasının hemen ardından kontrolsüz kalan vinç, yolda seyir halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

