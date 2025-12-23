Cizre'deki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Şoför kaza öncesi araçtan atlamış

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 aracın hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün araçtan atladıktan sonra vincin araçlara çarptığı görülüyor.

Cizre'de 18 Aralık'ta meydana gelen korkunç vinç kazasında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşaldığı iddia edilen dev vincin, önüne kattığı araçları ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vincin hızla yokuş aşağı indiği ve şoförün kontrolü tamamen kaybettiği, duramayacağını anlayınca hareket halindeki araçtan aşağı atladığı anlar yer aldı. Şoförün atlamasının hemen ardından kontrolsüz kalan vinç, yolda seyir halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK