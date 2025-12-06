Haberler

Cizre'de mağarada define arayan şahıs ölü bulundu

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Düzova Köyü'nde define ararken girdiği bir mağarada hareketsiz olarak bulunan 55 yaşındaki kişi, olay yerinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Mağara içerisinde kazı malzemeleri bulunurken, şahsın jeneratörden sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.

  • Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define aramak için girdiği mağarada 55 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.
  • Mağarada jeneratör, kazma, kürek gibi kazı malzemeleri bulundu.
  • Şahsın jeneratörden sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define aramak için girdiği mağarada hareketsiz şekilde bulunan 55 yaşındaki bir kişi, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

DEFİNE İÇİN GİRDİĞİ MAĞARADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, mağara içerisinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaştığında mağara girişinde güvenlik tedbirleri alınarak KBRN ölçümleri gerçekleştirildi.

MAĞARADAN KAZI MALZEMELERİ ÇIKTI

Yapılan ilk değerlendirmelerde mağara içerisinde jeneratör, kazma, kürek gibi kazı malzemelerinin bulunduğu, şahsın birkaç gündür içeride ölü halde olabileceği değerlendirildi. Ekipler şahsın jeneratörden sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruyor.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı. Gaz ölçümlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ekipler tarafından çıkartıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
