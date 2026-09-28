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Cizre'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı

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Cizre'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı
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Cizre'de arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından yakınların acil servis önünde yeniden başlattığı kavga, polisin biber gazlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Sokakta başlayan ve hastane acil servisine taşınan kavga, polisin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şah Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede her iki aileden toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya polis müdahale ederken yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından iki ailenin diğer yakınları da hastaneye akın etti. Şah Mahallesi'nde başlayan gerginlik, hastanenin acil servis önünde yeniden alevlendi. Adeta savaş alanına dönen acil servis önündeki arbede, polisin biber gazlı ve coplu müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Olayların ardından polis ekipleri hastane içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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