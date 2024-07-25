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Çivril'de yaşayan 86 yaşındaki şehit annesi Raziye Bayar vefat etti

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1993 yılında görev yaptığı Diyarbakır Lice ilçesinde şehit düşen Yüksel Bayar'ın Çivril'de yaşayan 86 yaşındaki annesi Raziye Bayar tedavi gördüğü hastaneden vefat etti. Bayar bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı tedavi görüyordu. Raziye Bayar'ın cenazesi, 25 Temmuz Perşembe günü öğle namazının ardından Yeni Cami'de kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Çivril'de yaşayan 86 yaşındaki şehit annesi Raziye Bayar vefat etti. Bayar bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı tedavi görüyordu.

1993 yılında görev yaptığı Diyarbakır Lice ilçesinde şehit düşen Yüksel Bayar'ın Çivril'de yaşayan 86 yaşındaki annesi Raziye Bayar tedavi gördüğü hastaneden vefat etti. Evinde rahatsızlanan Bayar 22 Temmuz Pazartesi günü Denizli'de özel bir hastane de tedavi altına alındı. Raziye Bayar hastanede yapılan tedavilere rağmen 24 Temmuz Çarşamba günü hayatını kaybetti. Büyük üzüntüyle karşılanan Raziye Bayar'ın cenazesi, 25 Temmuz Perşembe günü öğle namazının ardından Yeni Cami'de kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

İlçe Müftüsü Muhammedi Çörekçinin kıldırdığı namaza Kaymakam Hasan Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Asım Kayacı başta olmak üzere daire amir ve müdürleri ile Bayar ailesinin yakınları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çivril 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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