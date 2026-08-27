Haberler

Çivril'de demir çubukla öldürülen adamın olayında 3 tutuklama

Çivril'de demir çubukla öldürülen adamın olayında 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde Murat Bilgihan'ın demir çubukla darbedilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Halil A., kardeşi Zeki A. ve yeğeni Soner A., 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay, tartışmanın ardından tarafların ayrılması üzerine meydana geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 51 yaşındaki Murat Bilgihan'ın demir çubukla darbedilerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Bilgihan ile Halil A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

İddiaya göre tarafların ayrılmasının ardından Halil A., eline aldığı demir çubukla Murat Bilgihan'a saldırdı. Başına aldığı darbeler sonucu yere yığılan Bilgihan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki Murat Bilgihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Halil A., kardeşi Zeki A. ile yeğeni Soner A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlanarak arttı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik mezar bulundu

AİGEAİ’DE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: 10 HELLENİSTİK MEZAR BULUNDU
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

2 gündür yaşam savaşı veren minik Halil'den acı haber
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar