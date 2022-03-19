Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü - Haberler

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Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördüSAMSUN Samsun'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi.

SAMSUN (İHA) - Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

SAMSUN Samsun'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi. Kazada, 4 araç hasar gördü.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan cip taşıyan tır, yol üzerinde meydana gelen gizli buzlanma dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulduktan sonra tırın dorsesi yol kenarındaki refüje düştü. Tırın dorse kısmının devrilmesi sonucu tırda bulunan 4 araç hasar aldı. Polis, karayolunu trafiğe kapatırken tır, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Maddi hasarlı olarak atlatılan kazada 45 dakika kapalı olan Samsun-Ordu Karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam - 3. Sayfa

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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