Tokat'ta Kaza: Cip Çapa Motoruna Çarptı
Tokat'ta cipin çarptığı çapa motorunün sürücüsü yaralandı.

Tokat'ta cipin çarptığı çapa motorunün sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı İşeri Kavşağı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu A.Z. idaresindeki 91AQ703 İran plakalı Hyundai marka cip, kavşağa girmek isteyen H.Ü. idaresindeki çapa motoruna çarptı. Kazada çapa motoru sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

