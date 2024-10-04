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Cinsel İstismar Suçlusu 34 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Cinsel İstismar Suçlusu 34 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 34 yıl 8 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. jandarma tarafından yakalandı. Hakkında çocuklara yönelik nitelikli cinsel istismar ve çok sayıda suç kaydı bulunan S.Y., yapılan operasyonla cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 34 yıl 8 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı S.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Çocuğa nitelikli cinsel istismar ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan, hakkında toplam 34 yıl 8 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 37 suç kaydı bulunan S.Y. (25) yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Burhaniye İlçesi Şarköy Mahallesinde akrabalarına ait meskende saklandığı tespit edilmesi üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak gerçekleşen operasyonda S.Y. JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 34 yıl 8 ay 11 gün hapis cezası bulunan S.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme sonrasında tutuklanarak Burhaniye T. Tipi Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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