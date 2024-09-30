Cinnet Getiren Adam Karısını ve Oğlunu Vurdu, Sonra İntihar Etti

Cinnet getiren şahıs karısı ve oğlunu vurduktan sonra intihar etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da cinnet getiren şahıs, karısını ve 24 yaşındaki oğlunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kacerli Mahallesi'nde yaşayan S.A., bilinmeyen bir nedenle eşi S.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.A., karısının üzerine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu karısı ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlu yaralanırken, S.A. ardından aynı tüfekle intihar etti. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan kadın ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tüfeği ateşleyen S.A.'nın ise öldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.