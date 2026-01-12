Haberler

Cinnet geçiren kadın, ev arkadaşına saldırdı

Güncelleme:
İstanbul'da ev arkadaşının kendisi hakkında "Pavyonda çalışıyor" iddiasını ortaya attığını öğrenen kadın, sinir krizi geçirdi. Arkadaşının kapısının camını kıran kadın bir türlü sakinleşmezken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da aynı evi paylaşan iki arkadaş arasında çıkan "dedikodu" tartışması karakolda bitti.

"PAVYON" İDDİASI NEDENİYLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İddiaya göre, ev arkadaşının kendisi hakkında "pavyonda çalışıyor" diyerek asılsız iddialar yaydığını öğrenen kadın sinir krizi geçirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan kadın, arkadaşının odasının kapı camını kırarak büyük panik yaşattı.

O Anlar Kamerada

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kadının uzun süre sakinleştirilemediği ve bağırarak tepki gösterdiği görüldü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
