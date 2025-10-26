Çine'deki Düğün Kavgasında Bir Yaralı, Üç Tutuklama

Aydın'ın Çine ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Olay, Soğancılar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada M.H. isimli kişiyi kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışma sonucunda İ.K., K.C. ve M.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AYDIN