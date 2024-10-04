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Çine'de Motosiklet Denetimi: 38 Ceza Kesildi

Çine'de Motosiklet Denetimi: 38 Ceza Kesildi
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 114 araç kontrol edilerek 38 motosiklete ceza kesildi ve 11 motosiklet trafikten men edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından Çine İlçesi, Evciler, Kahraman, Kavşit Mahallelerinde ve Çine Meslek Yüksekokulu önünde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 114 araç kontrol edilirken, 38 motosiklete cezai işlem uygulandı, 11 motosiklet trafikten men edildi. 6 motosiklet ise muhafaza altına alınarak Yediemin otoparkına çektirildi. Motosiklet kullanıcılarına 170 bin 747 TL trafik idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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