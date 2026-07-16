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Kayıp olarak aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp olarak aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Ali Vural'ın cansız bedenine ulaşılırken, gencin motosiklet kazası geçirdiği belirlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Ali Vural'ın cansız bedenine ulaşılırken, gencin motosiklet kazası geçirdiği belirlendi.

Olay, Çine ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 gündür kayıp olarak aranan Ali Vural, Saraçlar Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlanmış halde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre Vural'ın motosiklet kazası geçirdiği tespit edilirken, yaklaşık 3 gündür kayıp olduğu belirtilen Vural'ın cansız bedenine ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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