Cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir evde işlenen cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir evde işlenen cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Sapanca Mahallesi'nde, 47 yaşındaki erkek M.A.'nın kendisine ait evde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklanmak suretiyle öldürüldüğü ve olayın 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, maktul M.A.'nın kesici ve delici alet ile almış olduğu darbeler sonucunda öldürüldüğü tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak derinleştirilen çalışmalar sonucunda, maktul ile aynı evde yaşayan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır Hisarcık Sur 3. Sayfa Haberler

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