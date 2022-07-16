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Cinayete kurban gittiğinden korkulan kadın başka yerden çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cinayete kurban gittiğinden korkulan kadın başka yerden çıktı

Denizli'de gece saatlerinde duyduğu bağrışma sesinin ardından kocayla konuşan komşu, çelişkili cümleler sonrası ihbarda bulundu.

Denizli'de gece saatlerinde duyduğu bağrışma sesinin ardından kocayla konuşan komşu, çelişkili cümleler sonrası ihbarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bir süre ulaşamadığı ve cinayete kurban gittiği düşünülen kadın, eve girileceği sırada başka yerden çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan kocayla konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı. Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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