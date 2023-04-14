Cinayet şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Erzurum'da geçtiğimiz ay meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli, yurt dışına kaçmaya hazırlık yaparken yakalandı.

Erzurum'da geçtiğimiz ay meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli, yurt dışına kaçmaya hazırlık yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mart 2023 tarihinde Erzurum'un Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi 4. Canan Sokak üzerinde meydana gelen olayda Yusuf Y. (29) isimli şahıs, kendisine ait araçla arkadaşı olan Ebubekir A. (28) ile birlikte gezdikleri esnada husumetlisi olduğu Hacı G. (28) ile karşılaşmaları sonrası bir süre tartışma yaşadı. Hacı G. isimli şahsın, bu sırada belinden çıkarmış olduğu silahla Yusuf Y. isimli şahsı gözeterek ateş etmesi akabinde olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Hacı G. tarafından açılan ateş sonucu araçta bulunan Ebubekir A. göz bölgesinden ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak hastaneye kaldırılırken, tedavi gördüğü hastanede 7 Nisan 2023 günü hayatını kaybetti.

Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarda, olayın şüphelisi Hacı G. isimli şahsın olaydan sonra İstanbul iline kaçtığı, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisinin elde edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kurularak İstanbul'a çalışma yapmak üzere gönderildi. Özel ekip, istihbarat şube müdürlüğünün desteği ile sahada yapmış olduğu çok yönlü araştırma ve çalışmalarda şüpheli Hacı G.'nin Tekirdağ ilinde olduğunu tespit etti. Şüpheli, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde saklanmış olduğu bir büfenin bodrum katında yakalandı.

Şüpheli Hacı G., bugün polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ERZURUM