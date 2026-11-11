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Çin'in Xi'an kentinde 47 yaşındaki kişi hükümet binasına iş makinesiyle saldırdı

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Çin'in Shaanxi eyaletindeki Xi'an kentinde 47 yaşındaki bir kişi, hükümetle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle hükümet binasına iş makinesiyle saldırdı. Bina tahliye edilirken ölen ya da yaralanan olmadı; polis saldırganı gözaltına aldı, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'de bir kişi hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yaşadığı bölgedeki hükümet binasına iş makinesi ile saldırdı.

Çin'de hükümet binasına iş makineli saldırı düzenlendi. Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an kentindeki Fengdong'da 47 yaşındaki bir kişi, hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bölgedeki hükümet binasına iş makinesiyle saldırarak zarar verdi. Bina, saldırının ardından tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın saldırı nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel kaynaklar, saldırganın devlet projesini üstlenen bir müteahhit olduğunu ve aldığı projeyi bitirmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz ödeme alamadığını öne sürerken, bazı kaynaklar ise saldırganın balık çiftliğinin hükümet tarafından yıkılması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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