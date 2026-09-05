Jiangxi'de Toprak Kayması: 1 Ölü, 11 Kayıp

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu, 12 evde hasar meydana geldi.

Çin'in doğusunda Saudel Tayfunu etkisini sürdürüyor. Jiangxi eyaletinin Ji'an şehrine bağlı Suichuan ilçesindeki Gaoping kasabasında yerel saatle 04.00 sıralarında şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise kayıp durumda olduğunu, 12 evde ise hasar meydana geldiğini belirtti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, toprak kaymasından etkilenen sakinlerin tahliyesi devam ediyor.

Saudel Tayfunu 28 Ağustos Cumartesi günü Zhejiang eyaletinde 2 kez, 3 Eylül Perşembe günü Fujian eyaletinde tropikal fırtına olarak 3'üncü kez karaya vurmuştu. Her iki eyalet de Jiangxi eyaletine komşu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı