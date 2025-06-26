Çin'in Guizhou Eyaletinde Şiddetli Sel: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketi 6 can aldı. 80 bin 900 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Üç nehrin birleştiği Rongjiang'da büyük hasar meydana geldi. Meteorologlar, bu tür felaketlerin 50 yılda bir yaşanacağını belirtti.

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen sel sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Guizhou eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Rongjiang ve Congjiang ilçelerini vuran selde yerleşim yerleri sular altında kaldı. Araçlar sel sularına kapılırken, yollarda çöktü. Altapıda büyük hasar meydana geldi. Üç nehrin birleştiği yaklaşık 300 bin nüfuslu Rongjiang'da sel felaketi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 80 bin 900 kişi evlerini terk etti. Çinli meteorologlar, böyle bir selin 50 yılda bir yaşanabileceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir alışveriş merkezinin sular altında kaldığı görüldü. Xiamen-Chengdu Otoyolu'nda ise kısmen çöken bir köprüde kamyon asılı kaldı. Mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Sel suları, Liu Nehri kıyısındaki komşu Guangxi eyaletinin kırsal yerleşim yerlerine yayıldı. En çok etkilenen bölge Meilin kasabası oldu. Sel sularının güvenli kabul edilen seviyenin 4 metre üzerine çıktığı belirtildi. - GUİZHOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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