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Çin'de toprak kaymasında 16 kişi enkaz altında kaldı

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Çin'in batısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 33 kişi enkaz altında kalmış, 17'si kurtarılmıştır. 16 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın nedeni henüz bilinmemektedir.

Çin'in batısında bulunan Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi enkaz altından kurtarılırken 16 kişiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Çin'in batısında bulunan Gansu eyaletinde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, 33 kişinin enkaz altında kaldığını ancak bunlardan 17'sinin kurtarıldığını kaydetti. Toprak kaymasının ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan 16 kişi için devam ediyor.

Toprak kaymasının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'de 2020 yılının Ağustos ayında meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 72 binden fazla kişi de yerinden edilmişti.

Çin'in kuzeybatısındaki Zhouqu yakınlarında şiddetli yağışın neden olduğu toprak kayması sonucu resmi verilere göre bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de kayıp olmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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