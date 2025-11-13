Çin'in 1500 Yıllık Tapınağı Yangında Küle Döndü

Çin'in Suzhou kentindeki bin 500 yıllık Yongqing Tapınağı alevlere teslim oldu.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde yaklaşık bin 500 yıllık Yongqing Tapınağında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap yapı küle dönerken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - JİANGSU