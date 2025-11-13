Haberler

Çin'in 1500 Yıllık Tapınağı Yangında Küle Döndü

Güncelleme:
Çin'in Suzhou kentinde bulunan yaklaşık 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nda meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tapınak tamamen ahşap yapısı nedeniyle alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Çin'in Suzhou kentindeki bin 500 yıllık Yongqing Tapınağı alevlere teslim oldu.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde yaklaşık bin 500 yıllık Yongqing Tapınağında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap yapı küle dönerken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - JİANGSU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
