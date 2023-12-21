Çin'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Çin devlet medyasına göre depremin hissedildiği komşu Qinghai eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Gansu'daki 113 can kaybı ile birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 135'e çıktı.

Gansu'da çalışmalar sona erdi

Arama-kurtarma ekipleri hava sıcaklığının eksi 10 santigrat derecede seyrettiği Qinghai'de kayıp kişileri bulmak için zamana karşı yarışırken, depremin merkez üssü Gansu eyaletindeki arama operasyonları ise sona erdi. Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla depremin vurduğu bölgelere mont, yorgan, portatif yatak, kuru gıda, çadır ve soba gibi yardım malzemeleri gönderildi.

Öte yandan, Gansu eyaletinde 113 kişinin yaşamını yitirdiği, 782 kişinin yaralandığı, 155 bin 393 evin hasar gördüğü açıklamıştı. - GANSU