Çin'de acil iniş yapan helikopter kontrolden çıktı: 2 yaralı

Çin'in Changzhou kentinde test uçuşu yapan helikopterin acil iniş sonrası kontrolsüz bir şekilde dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Changzhou kentinde bir helikopter, alçak irtifa test uçuşu sırasında arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Kuyruk kısmı kopan helikopter, yol kenarındaki açık alanda kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Pilot ve yanındaki kişi, dönen helikopterle birlikte savrularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Helikopterin Zhonglian Aeronautical Technologies şirketine ait "Zhonglian F-27" tipi helikopter olduğu belirtildi. - JİANGSU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı