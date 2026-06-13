Haberler

Çin'de acil iniş yapan helikopter kontrolden çıktı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Changzhou kentinde test uçuşu sırasında arıza yapan helikopter acil iniş yaptı, kuyruğu koptu ve kontrolsüz dönmeye başladı. Pilot ve yanındaki kişi yaralandı.

Çin'in Changzhou kentinde test uçuşu yapan helikopterin acil iniş sonrası kontrolsüz bir şekilde dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Changzhou kentinde bir helikopter, alçak irtifa test uçuşu sırasında arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Kuyruk kısmı kopan helikopter, yol kenarındaki açık alanda kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Pilot ve yanındaki kişi, dönen helikopterle birlikte savrularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Helikopterin Zhonglian Aeronautical Technologies şirketine ait "Zhonglian F-27" tipi helikopter olduğu belirtildi. - JİANGSU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı